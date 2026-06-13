A fuoco un'azienda di ortaggi a Nola

le fiamme sarebbero partite da una zona adibita al deposito dei bancali

Un incendio è divampato nelle scorse ore all'interno di uno stabilimento situato in via Masseriola del Bosco, a Marigliano, nel Napoletano, appartenente a un'azienda leader nella commercializzazione di ortaggi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Marigliano e i vigili del fuoco del distaccamento di Nola, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una zona adibita al deposito dei bancali, per cause ancora in fase di accertamento. Il rogo è stato contenuto e successivamente domato dai vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi per l'intero complesso produttivo.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta origine dell'incendio e verificare eventuali responsabilità. I tecnici e gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.