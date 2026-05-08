Vuole subito il referto e semina il panico nel laboratorio di analisi

L’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente il responsabile della struttura e alcuni membri del personale

Momenti di forte tensione l’altro ieri mattina in un centro analisi situato lungo l’Appia, dove un uomo avrebbe aggredito il titolare della struttura e alcuni operatori sanitari, provocando anche danni all’interno dei locali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione competente, all’origine dell’episodio ci sarebbe stata la richiesta avanzata con insistenza da un 45enne residente a Cervino, incensurato, che pretendeva di ottenere immediatamente il referto di alcuni esami clinici senza rispettare l’ordine previsto per il ritiro della documentazione sanitaria.

Di fronte al rifiuto del titolare del centro, un professionista di 43 anni, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente il responsabile della struttura e alcuni membri del personale sanitario presenti al momento dei fatti.

Nel corso della lite sarebbero stati inoltre danneggiati arredi e suppellettili del laboratorio, mentre tra pazienti e dipendenti si sono vissuti attimi di paura.

L’allarme è stato lanciato tramite una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dopo aver raccolto testimonianze e altri elementi utili alle indagini, i militari dell’Arma hanno denunciato il 45enne in stato di libertà con le accuse di lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle strutture sanitarie, dove medici, infermieri e operatori si trovano sempre più spesso a fronteggiare episodi di aggressione e tensione durante lo svolgimento del proprio lavoro.