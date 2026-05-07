Moticiclista finisce sotto le ruote di un camion
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile
Tragico incidente stradale nel pomeriggio a Capua, nei pressi del quadrivio Caputo, lungo la Nazionale in direzione Santa Maria Capua Vetere. Un motociclista di 56 anni, di origini cecoslovacche, ha perso la vita dopo essere finito sotto le ruote di un camion della nettezza urbana. L’uomo viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata insieme alla moglie quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che il motociclista possa aver urtato il camion prima di cadere sull’asfalto ed essere travolto dal mezzo pesante.
Per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Illesa, invece, la moglie che era con lui al momento dell’incidente.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Capua, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
La salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.