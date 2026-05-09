Vuole abusare di lui, 16enne uccide un uomo

Il ragazzo avrebbe afferrato un oggetto contundente colpendo violentemente l’uomo alla testa

Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella notte a Palermo, all’interno della propria abitazione nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Per l’omicidio si è costituito un ragazzo di 16 anni, che si è presentato spontaneamente in questura poco dopo il delitto raccontando la propria versione dei fatti. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il minorenne avrebbe conosciuto la vittima, che lo avrebbe invitato nel suo appartamento di via Buonpensiero. Durante l’incontro, sempre stando al racconto fornito dal giovane agli inquirenti, il 51enne avrebbe tentato un approccio sessuale nei suoi confronti.

A quel punto la situazione sarebbe degenerata. Il ragazzo avrebbe afferrato un oggetto contundente colpendo violentemente l’uomo alla testa fino a provocargli ferite gravissime. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, dopo la confessione del sedicenne, hanno trovato la vittima ormai senza vita con il cranio fracassato.

Il giovane si è costituito circa un’ora dopo l’accaduto, raggiungendo la questura intorno a mezzanotte. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare quanto dichiarato dal ragazzo.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento per raccogliere elementi utili all’inchiesta. Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire il rapporto tra il 16enne e la vittima e se vi fossero precedenti contatti tra i due.