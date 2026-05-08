Vortice afro-mediterraneo sull'Italia, ecco come cambia il tempo

l’instabilità si estenderà a molte regioni del Centro e del Sud

Dopo alcuni giorni di tregua, il maltempo torna a interessare gran parte dell’Italia. Una nuova perturbazione collegata a un vortice afro-mediterraneo sta infatti raggiungendo la penisola, portando piogge, rovesci e un graduale peggioramento delle condizioni meteo soprattutto al Centro-Sud. Secondo le previsioni degli esperti, le correnti umide provenienti da sud-ovest continueranno a influenzare il quadro atmosferico nazionale a causa della posizione dell’anticiclone, spostato tra il Mediterraneo orientale e l’Europa dell’Est.

Il peggioramento ha iniziato a manifestarsi già dalla serata di ieri sulla Sardegna, dove sono arrivate le prime precipitazioni. Da venerdì l’instabilità si estenderà a molte regioni del Centro e del Sud, mentre il Nord dovrebbe restare in prevalenza asciutto e con maggiori schiarite. Per sabato è prevista una breve fase più stabile, con temperature in aumento e condizioni generalmente più miti grazie al temporaneo allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Tuttavia, dalla serata nuove piogge torneranno a interessare la Sardegna, preludio di un ulteriore peggioramento atteso per domenica.

Nella giornata festiva il maltempo coinvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali, mentre il Sud sarà interessato solo marginalmente dai fenomeni.

Nel dettaglio, venerdì il Nord si presenterà in gran parte soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sulle aree alpine e deboli piogge serali sulle Alpi occidentali. Situazione simile anche al Centro, con cieli generalmente poco nuvolosi e addensamenti lungo l’Appennino. Al Sud nuvolosità variabile ma senza precipitazioni significative.

Le temperature saranno in aumento su tutta la penisola, con valori che potranno raggiungere i 24-25 gradi al Centro-Nord, punte di 26 gradi nelle zone interne della Campania e della Sardegna e fino a 27 gradi nell’entroterra siciliano.

Domenica, invece, il quadro meteorologico peggiorerà sensibilmente al Nord, dove sono attese piogge diffuse e temporali a partire dalle regioni nord-occidentali, con fenomeni in estensione anche a Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto.

Al Centro le precipitazioni interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, con temporali più intensi sulla Toscana e fenomeni in successiva estensione verso Umbria e Marche. Più stabile il tempo sul Lazio e lungo il versante adriatico.

Il Sud resterà invece ai margini della perturbazione, con tempo generalmente stabile e solo passaggi nuvolosi temporanei. Previsto infine un calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali.