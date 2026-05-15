"Vesuvio erutta" e "Terroni", insulti dai ciclisti in gruppo al Giro

Un episodio che ha immediatamente suscitato reazioni di forte condanna

Sconcerto e indignazione a Nocera Inferiore per un episodio avvenuto durante il passaggio del Giro d’Italia, dove un ciclista avrebbe rivolto insulti dal contenuto razzista agli spettatori presenti lungo il percorso. A denunciare l’accaduto è stato Daniele Lanzara, titolare della pizzeria “La Borgata”, che ha anche diffuso sui social le immagini del momento incriminato. Secondo quanto raccontato, l’uomo si trovava insieme ai suoi figli per assistere al passaggio della corsa rosa quando il comportamento del ciclista avrebbe rovinato l’atmosfera di festa.

Nel video si sente infatti il ciclista pronunciare frasi offensive, tra cui il riferimento “Vesuvio erutta”, considerato da molti presenti un insulto a sfondo razziale e territoriale. Un episodio che ha immediatamente suscitato reazioni di forte condanna.

Lanzara ha ricordato come non si tratti di un caso isolato, richiamando anche un precedente avvenuto circa dieci anni fa nella stessa zona, sempre in occasione del Giro, quando alcuni spettatori sarebbero stati insultati con epiteti denigratori.

Nonostante quanto accaduto, il pubblico presente lungo il percorso avrebbe scelto di non reagire alle provocazioni, continuando a sostenere i corridori e a vivere l’evento sportivo. Resta però forte l’amarezza per un episodio che ha oscurato, almeno in parte, il clima di festa legato alla corsa ciclistica.