Vende carciofi arrostiti in strada e lascia tutti i rifiuti a terra

Durante le verifiche è emerso un contesto igienico precario

Intervento della Polizia Locale in una zona periferica, dove è stata scoperta un’attività irregolare di preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico. Secondo quanto accertato dagli agenti, coordinati dalla comandante Maria Di Vicino, l’uomo avrebbe utilizzato periodicamente il bordo strada per scaricare materiali e residui legati alla lavorazione di carciofi arrostiti, lasciando sul posto anche cassette vuote e rifiuti.

Nel corso di un controllo mirato, gli agenti hanno individuato il soggetto mentre aveva allestito una fornace improvvisata, con carbonella e carciofi già pronti per la cottura, nei pressi del muro di uno stadio, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Durante le verifiche è emerso un contesto igienico precario, con rifiuti di varia natura presenti nell’area. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato ulteriori irregolarità: il veicolo utilizzato risultava privo di assicurazione e il conducente era sprovvisto di patente.

Secondo quanto ricostruito, la merce sarebbe stata preparata sul posto per essere successivamente rivenduta in altre zone della città, evitando così lo smaltimento corretto dei rifiuti prodotti.

L’uomo è stato denunciato per violazioni relative alla preparazione e commercializzazione di alimenti in condizioni non conformi. La merce è stata sequestrata e successivamente distrutta, insieme alle attrezzature utilizzate. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro, mentre ulteriori contestazioni sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.