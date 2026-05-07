Il figlio di Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio

il giovane avrebbe preso parte, nel giugno del 2025, a un violento conflitto a fuoco nato durante un inseguimento tra due gruppi rivali

Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli con le accuse di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, aggravati e in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe preso parte, nel giugno del 2025, a un violento conflitto a fuoco nato durante un inseguimento tra due gruppi rivali.

Dopo l’arresto del figlio, Rita De Crescenzo ha pubblicato un video su TikTok nel quale ha commentato la vicenda con parole di forte sofferenza personale. «Non sapevo più cosa fare con mio figlio Francesco, ma è arrivato il giorno: stamattina alle 5 lo hanno arrestato. Lo Stato fa sempre il suo dovere», ha dichiarato.

La donna ha spiegato di aver vissuto mesi difficili e di essersi sempre dissociata dai comportamenti del figlio. «Sono una mamma disperata, ma sapevo che doveva succedere. Era tutto pronto con i miei avvocati e le forze dell’ordine. Non ce la facevo più, non dormivo più la notte», ha aggiunto.

Nel video, la tiktoker ha ribadito la propria fiducia nella giustizia: «Sono per la legalità. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso».

Rita De Crescenzo ha infine espresso la speranza che il figlio possa un giorno cambiare strada: «Ogni mamma spera di poter recuperare un figlio».