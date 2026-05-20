Vela semicrollata, ci sono feriti ma in molti rientrano

Altri residenti, invece, non hanno ancora potuto rientrare a causa delle macerie

Stanno progressivamente rientrando nelle proprie abitazioni i residenti dei 47 nuclei familiari sgomberati ieri a Scampia, dopo il crollo verificatosi durante le operazioni di demolizione della Vela Rossa. A comunicarlo è l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, che ha seguito l’evolversi della situazione anche presso il Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura. Al momento restano temporaneamente fuori casa soltanto i residenti della scala F dello stabile adiacente interessato dall’evacuazione precauzionale: si tratta di 49 persone, tra cui 31 adulti e 18 minori.

Secondo quanto spiegato dalla Regione Campania, parte degli sfollati era stata allontanata per l’interruzione della fornitura di energia elettrica provocata dal danneggiamento della cabina elettrica al servizio dell’area. Dopo il ripristino della corrente, diverse famiglie hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. Altri residenti, invece, non hanno ancora potuto rientrare a causa delle macerie che ostruivano gli accessi agli edifici, impedendo condizioni di sicurezza adeguate.

«Il sistema regionale di Protezione civile si è immediatamente attivato per garantire assistenza alla popolazione per tutta la notte» ha dichiarato Zabatta. «Sono stati inviati materiali e attrezzature per l’allestimento dell’area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni adeguate alle famiglie coinvolte».

Il crollo si è verificato nella giornata di ieri durante le operazioni di abbattimento della Vela Rossa. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ceduta una tromba ascensore della struttura. Un uomo è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale del Mare per accertamenti.