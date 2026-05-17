Vagone di un treno divorato dalle fiamme

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato nella mattinata di sabato 16 maggio un vagone ferroviario in fase di dismissione nell’area dell’Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta. Il convoglio, di proprietà delle Ferrovie dello Stato e destinato allo smontaggio per il recupero di componenti riutilizzabili, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme intorno alle ore 10 all’interno dell’area di stoccaggio di RFI. In breve tempo il rogo si è esteso, rendendo vano il tentativo iniziale di contenimento.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, con un intervento coordinato tra la sede centrale e il distaccamento di Marcianise. A supporto delle operazioni sono state impiegate anche autobotti aggiuntive per garantire un adeguato approvvigionamento d’acqua.

Quando i soccorsi sono arrivati, il vagone era già completamente avvolto dalle fiamme. L’incendio ha prodotto una densa colonna di fumo nero visibile a distanza, alimentando l’allarme nella zona industriale.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore fino alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Fortunatamente non si registrano feriti.

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o se possano esserci altre cause alla base del rogo che ha distrutto il vagone.