Una dipendente del Comune aggredita con una sassaiola

La donna stava posizionando alcune transenne quando è stata colpita

Momenti di tensione nella zona dei prefabbricati di Montevesovado, a Nocera Inferiore, dove una dipendente comunale è stata aggredita mentre era impegnata nell’allestimento di un’area destinata a cantiere. La donna stava posizionando alcune transenne quando è stata colpita da un sasso lanciato, secondo una prima ricostruzione, da un gruppo di persone presenti sul posto. La pietra le ha sfiorato l’occhio sinistro, provocandole escoriazioni nella zona dello zigomo e una tumefazione.

Soccorso immediato e trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove la dipendente ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Alla base della tensione ci sarebbe la protesta di alcuni residenti contrari alla chiusura dell’area, utilizzata fino a quel momento come parcheggio e passaggio pedonale. Lo spazio si trova nelle vicinanze del sito dove, all’inizio dell’anno, sono state demolite due palazzine danneggiate dal terremoto del 1980.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco Paolo De Maio, che ha definito l’accaduto “grave e inaccettabile”. L’amministrazione comunale ha già presentato denuncia ai carabinieri per individuare i responsabili.

“Nonostante quanto accaduto – ha dichiarato il primo cittadino – i lavori andranno avanti per completare un intervento atteso da anni, finalizzato a migliorare sicurezza e vivibilità della zona”. Il sindaco ha inoltre espresso solidarietà alla dipendente ferita, augurandole una pronta guarigione.

Dal canto loro, alcuni residenti lamentano i disagi causati dall’apertura del cantiere, sostenendo di essere stati privati di un’area ritenuta essenziale. In particolare, segnalano difficoltà nei collegamenti pedonali, con percorsi ristretti, non illuminati e poco accessibili anche ai mezzi di emergenza, oltre alle criticità per l’accesso alle attività commerciali della zona.