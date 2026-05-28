Trovato il tesoro di Messina Denaro, vale 200 milioni di euro

I capitali sarebbero stati movimentati e occultati mediante una rete di società

Le indagini sul patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro hanno portato alla scoperta di una vasta rete economica internazionale costruita nel corso di decenni. Non si trattava di denaro nascosto in bunker o conti segreti facilmente individuabili, ma di un complesso sistema di società, investimenti e partecipazioni finanziarie inserite nei circuiti dell’economia legale. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio, ha coinvolto diversi Paesi esteri grazie alla collaborazione delle autorità locali. Gli accertamenti hanno interessato, oltre all’Italia, anche Andorra, Gibilterra, le Isole Cayman, il Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e alcune località della Spagna, tra cui Malaga, Marbella, Benahavís e Puerto Banús.

Nel corso dell’operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza di Palermo, sono state arrestate tre persone accusate di aver reinvestito capitali di origine illecita con l’aggravante di aver favorito gli interessi dell’organizzazione mafiosa. Contestualmente sono stati sequestrati beni, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore ai 200 milioni di euro.

Secondo gli investigatori, il patrimonio sarebbe stato accumulato attraverso il reinvestimento dei profitti generati dal traffico internazionale di stupefacenti fin dagli anni Ottanta. I capitali sarebbero stati movimentati e occultati mediante una rete di società, comprese alcune offshore, con l’obiettivo di ripulire il denaro e inserirlo nei mercati finanziari e imprenditoriali.

L’operazione rappresenta uno dei più rilevanti colpi inferti ai patrimoni riconducibili all’ex boss di Cosa Nostra, facendo emergere una struttura economica ramificata a livello internazionale e capace di trasformare i proventi delle attività criminali in investimenti apparentemente regolari.