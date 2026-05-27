Omicidio della camorra vesuviana, 4 arresti dopo due anni

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

Nuovo colpo alle dinamiche criminali dell’area vesuviana. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, ritenute gravemente indiziate di omicidio e reati in materia di armi aggravati dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura distrettuale.

Al centro dell’inchiesta c’è l’omicidio di Alfonso Fontana, avvenuto a Torre Annunziata il 7 febbraio 2024. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno degli indagati avrebbe avuto un ruolo diretto nel delitto, accompagnando il killer sul luogo dell’agguato e favorendone successivamente la fuga dopo l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco che costarono la vita alla vittima.

Agli altri indagati vengono invece contestati episodi legati alla detenzione e al porto illegale di armi in luogo pubblico, fatti che sarebbero avvenuti nel territorio di Castellammare di Stabia.

Per gli inquirenti, i reati sarebbero aggravati dal metodo mafioso, elemento che rafforza il quadro accusatorio e che colloca l’inchiesta nel più ampio contesto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nell’area stabiese e oplontina.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altri episodi di violenza maturati negli ambienti della criminalità locale.