Trovato agonizzante in strada, muore in ospedale

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista

È giallo sulla morte di Alessio Leccese, il giovane di 31 anni originario di Termoli trovato in gravissime condizioni in una strada di San Severo. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti, dove è morto poche ore dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un’inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto e ha disposto il sequestro della salma.

Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia e da altre testate locali, nelle prossime ore potrebbe essere eseguita l’autopsia, esame ritenuto fondamentale per chiarire le cause del decesso del 31enne.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero quella di un malore improvviso, ma anche la possibilità che il giovane possa essere stato vittima di un’aggressione. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini delle forze dell’ordine a stabilire cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

La notizia della morte di Alessio Leccese ha profondamente colpito la comunità di Termoli, dove il 31enne era molto conosciuto e stimato.