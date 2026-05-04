Trovati 15 cani morti avvelenati

Sull’episodio è stata presentata denuncia da parte dell’ENPA ai carabinieri forestali

Orrore in contrada Tordoni a Pontecorvo, dove sono stati ritrovati senza vita quindici cani appartenenti a una famiglia del posto. Gli animali sarebbero stati tutti vittime di un possibile avvelenamento, anche se le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. La scoperta è avvenuta dopo che i proprietari si sono accorti della scomparsa iniziale di nove esemplari. In un primo momento si era ipotizzato che i restanti sei potessero essersi allontanati e dispersi nell’area circostante. Tuttavia, nelle ore successive, il quadro si è aggravato: tutti i quindici cani sono stati ritrovati morti.

Sull’episodio è stata presentata denuncia da parte dell’ENPA ai carabinieri forestali, che hanno immediatamente avviato le indagini.

I militari, coordinati dal comandante Vitantonio Masi, hanno effettuato un sopralluogo nella zona senza rinvenire esche sospette. Gli animali sono stati sequestrati per consentire gli accertamenti tossicologici, che dovranno chiarire le cause della morte.

Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella dell’avvelenamento, ma sarà l’esito delle analisi di laboratorio a fornire risposte definitive su quanto accaduto.