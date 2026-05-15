Tir si ribalta, migliaia di bottiglie di plastica sull'asfalto

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Stradale, il personale Anas, i vigili del fuoco e un’ambulanz

Paura lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un tir carico di casse d’acqua si è ribaltato provocando il ferimento del conducente e pesanti rallentamenti alla circolazione. L’incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì 13 maggio nel tratto compreso tra Campagna ed Eboli, all’altezza del chilometro 47, poco prima dello svincolo di Eboli.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’autoarticolato avrebbe perso il controllo finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Nell’impatto centinaia di casse contenenti bottiglie d’acqua si sono disperse sull’asfalto, invadendo la strada e rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia Stradale, il personale Anas, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Vopi, la pubblica assistenza allertata dalla centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno. I sanitari hanno prestato le prime cure al conducente direttamente sul luogo dell’incidente prima di trasferirlo all’ospedale di Eboli per ulteriori accertamenti. Fortunatamente l’uomo avrebbe riportato soltanto ferite lievi.

Secondo i primi rilievi effettuati dagli investigatori, si tratterebbe di un incidente autonomo e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Gli agenti stanno comunque raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla viabilità, con traffico rallentato per diverse ore nel tratto interessato. Solo dopo le operazioni di rimozione del mezzo pesante e della merce dispersa la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.