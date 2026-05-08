Tenta di lanciarsi dal cavalcavia, salvato dagli agenti di Poggioreale

I due poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad afferrarlo

Attimi di forte tensione questa mattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, dove un uomo ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un cavalcavia situato nelle vicinanze dell’istituto penitenziario. A evitare il peggio sono stati due agenti della Polizia Penitenziaria che, mentre si stavano recando al lavoro, hanno notato l’uomo in evidente stato di agitazione e già pronto a compiere il gesto estremo.

I due poliziotti sono intervenuti immediatamente, riuscendo ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza pochi istanti prima che si lanciasse nel vuoto.

Sull’episodio è intervenuto il segretario nazionale del Sinappe, Luigi Castaldo, che ha espresso apprezzamento per l’operato degli agenti.

«Ancora una volta il personale della Polizia Penitenziaria ha dimostrato grande umanità e senso del dovere – ha dichiarato – intervenendo senza esitazione per salvare una vita. Un gesto che testimonia il valore e la dedizione con cui gli uomini e le donne del Corpo operano quotidianamente, sia all’interno che all’esterno degli istituti penitenziari».