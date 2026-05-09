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Tamponamento in autostrada, Gemma muore dopo 10 giorni di agonia

il veicolo è finito contro un autoarticolato che procedeva lungo la stessa carreggiata

A cura di Redazione
09 maggio 2026 06:00
Tamponamento in autostrada, Gemma muore dopo 10 giorni di agonia -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto dieci giorni fa lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Polla e Petina, nel territorio del Vallo di Diano. È morta infatti Gemma Arcuri, 88 anni, originaria della Calabria, che era rimasta gravemente ferita nello schianto. L’anziana viaggiava a bordo di un’automobile condotta da un familiare in direzione sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito contro un autoarticolato che procedeva lungo la stessa carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio è stata proprio la donna.

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 avevano trasferito l’88enne all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove era stata ricoverata in prognosi riservata a causa delle gravissime ferite riportate. Nonostante le cure e i tentativi dei medici di salvarle la vita, le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi fino al decesso, avvenuto alcuni giorni fa.

Ieri è stato eseguito l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’ennesimo episodio drammatico riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie del Vallo di Diano, già teatro negli ultimi mesi di diversi incidenti gravi. Grande il cordoglio tra i familiari e nelle comunità legate alla vittima.

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