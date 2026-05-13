Suora muore annegata per salvare tre consorelle

Le tre consorelle sono riuscite a riemergere e a tornare verso la battigia, mentre la 45enne avrebbe perso conoscenza

Tragedia sul lungomare di Catania, dove una suora di 45 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare tre consorelle finite in mare. La vittima è Nadir Santos da Silva, religiosa del convento delle Carmelitane di San Giovanni La Punta. Il dramma si è consumato sul lungomare di Vaccarizzo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, le quattro religiose stavano passeggiando lungo la costa quando, probabilmente a causa di un avvallamento della sabbia, tre di loro sarebbero improvvisamente finite in acqua.

Vedendo le compagne in difficoltà, suor Nadir, originaria del Brasile, si sarebbe tuffata immediatamente per soccorrerle. Secondo quanto emerso, nessuna delle religiose coinvolte saprebbe nuotare.

Le tre consorelle sono riuscite a riemergere e a tornare verso la battigia, mentre la 45enne avrebbe perso conoscenza dopo aver ingerito acqua. I soccorsi sono stati immediati, ma per la religiosa non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo per annegamento.

Le altre tre suore sono rimaste praticamente illese, anche se fortemente sotto shock. Una di loro è stata trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La notizia della morte di suor Nadir ha profondamente colpito la comunità religiosa e i fedeli della zona. L’Arcidiocesi di Catania ha ricordato la religiosa con un messaggio pubblicato sui social.

I funerali saranno celebrati giovedì 14 maggio 2026 alle ore 16 nella Chiesa Madre di San Giovanni La Punta. In uno dei messaggi condivisi per ricordarla si legge: «È tornata alla Casa del Padre suor Nadir Santos da Silva».