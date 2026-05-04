Stazione Tav di Afragola, apre il nuovo varco

L’intervento si inserisce in un contesto di crescita della domanda ferroviaria

Aprirà al pubblico il prossimo 6 maggio il nuovo ingresso lato est della stazione Alta Velocità di Napoli Afragola, segnando un ulteriore passo nel percorso di completamento e piena operatività dell’infrastruttura. Il nuovo varco sarà destinato sia all’accesso pedonale sia alla funzione “kiss and ride”, con aree dedicate alla sosta breve, e permetterà una distribuzione più equilibrata dei flussi in entrata e uscita. L’obiettivo è alleggerire la pressione sull’attuale ingresso principale, da tempo interessato da criticità legate alla saturazione degli spazi e alla viabilità.

L’intervento si inserisce in un contesto di crescita della domanda ferroviaria, legata anche all’attivazione della variante Napoli-Cancello, parte del più ampio progetto Napoli-Bari, che rafforza il ruolo strategico dello scalo.

Per rendere la stazione sempre più funzionale e accessibile, sono stati realizzati numerosi interventi infrastrutturali e impiantistici. Tra questi, il completamento della galleria commerciale, l’installazione degli impianti antincendio e di estrazione fumi, la posa di nuove pavimentazioni e la realizzazione delle pareti interne ai livelli superiori, precedentemente incompleti.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità, con l’introduzione di percorsi e mappe tattili per persone con disabilità visiva, oltre all’installazione di un ascensore e di nuove scale mobili. Completati anche gli impianti di illuminazione e gli interventi di impermeabilizzazione.

Sul fronte esterno, sono stati riorganizzati i flussi veicolari con l’installazione di nove varchi ad accesso controllato, mentre le aree verdi sono state riqualificate con nuove piantumazioni e un generale restyling degli spazi.

La nuova apertura rappresenta un tassello importante nella trasformazione della stazione progettata dall’archistar Zaha Hadid in un nodo intermodale sempre più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile dell’intero territorio.

In prospettiva, sono previsti ulteriori interventi, tra cui la realizzazione di un nuovo parcheggio e di un terminal bus, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’accessibilità e l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto.