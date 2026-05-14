Spari in strada, c'è un ferito grave

L’episodio arriva a meno di ventiquattro ore da un altro fatto di sangue avvenuto sempre nella periferia est della città

Ancora violenza armata nella periferia orientale di Napoli. Dopo l’omicidio avvenuto ieri a Ponticelli, questa mattina un uomo di 49 anni è stato gravemente ferito in un agguato nel quartiere Barra. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola esplosi in pieno giorno: due proiettili lo avrebbero colpito al torace, mentre un terzo all’altezza dell’ascella. Le circostanze dell’aggressione sono ancora al vaglio degli investigatori.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il 49enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato per essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari. Le sue condizioni sarebbero considerate gravi.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponticelli e gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, che hanno effettuato i rilievi balistici e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

L’episodio arriva a meno di ventiquattro ore da un altro fatto di sangue avvenuto sempre nella periferia est della città. Nella giornata di ieri, infatti, il 51enne Antonio Musella è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato avvenuto in via Cupa Vicinale Pepe, nel quartiere Ponticelli.

Musella, di professione fruttivendolo, si trovava a bordo del proprio furgone quando i killer hanno aperto il fuoco contro il veicolo, esplodendo almeno cinque colpi di pistola. Anche lui era stato trasportato all’Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Anche sull’omicidio del 51enne sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta cercando di capire se i due episodi possano essere collegati o inseriti nello stesso contesto criminale.