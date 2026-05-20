Sparano contro un'abitazione ed un proiettile entra in casa

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e sono immediatamente scattate le indagini

Notte di forte tensione a Castello di Cisterna, comune dell’area metropolitana di Napoli, dove nella tarda serata di ieri, 19 maggio, si è verificato un grave episodio che ha scosso la tranquillità della zona. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro le finestre di un appartamento situato in via Dublino. L’azione, rapida e violenta, ha provocato momenti di panico tra i residenti dello stabile e dell’intero quartiere, svegliati dai rumori degli spari.

Uno dei proiettili, stando a quanto emerso, è riuscito a perforare una delle finestre dell’abitazione colpita, entrando all’interno dei locali. Nonostante la pericolosità dell’episodio, nessuna persona è rimasta ferita: un fatto che, al momento, viene attribuito esclusivamente alla fortuna e alle circostanze.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e sono immediatamente scattate le indagini. I carabinieri del nucleo investigativo della zona, insieme ai militari della stazione di Acerra, stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, individuare il numero di colpi esplosi e raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Gli investigatori stanno inoltre analizzando possibili collegamenti e il contesto in cui si inserisce l’episodio, mentre l’area interessata è stata sottoposta ai rilievi tecnici necessari. Al momento non vengono escluse piste investigative, e gli accertamenti proseguono in modo serrato.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nella zona e sulla presenza di atti intimidatori che, se confermati nella loro natura, rappresenterebbero un grave segnale per il territorio.