Sospesa la chiusura, speranze per il Castello delle Cerimonie

L’istanza è stata accolta dal presidente della settima sezione, che ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della vicenda

Il Consiglio di Stato ha sospeso, con un decreto cautelare monocratico, la chiusura del Grand Hotel La Sonrisa, la struttura diventata celebre in tutta Italia con il nome di “Castello delle Cerimonie” grazie all’omonimo programma televisivo. La decisione arriva a soli due giorni dal provvedimento con cui il TAR Campania aveva disposto l’interruzione immediata di tutte le attività della struttura ricettiva situata a Sant'Antonio Abate.

Dopo la sentenza del tribunale amministrativo, la famiglia Polese aveva immediatamente presentato appello al Consiglio di Stato chiedendo una misura urgente per bloccare gli effetti della decisione di primo grado. L’istanza è stata accolta dal presidente della settima sezione, che ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento della vicenda in sede collegiale.

Nel decreto si evidenzia come, in attesa della decisione definitiva del collegio, prevalga l’esigenza di garantire la continuità delle attività economiche svolte dalla struttura. Per questo motivo è stata temporaneamente sospesa l’esecuzione della sentenza del Tar e dei provvedimenti amministrativi contestati.

La questione tornerà ora davanti ai giudici amministrativi il prossimo 4 giugno, data già fissata per l’udienza collegiale in camera di consiglio, durante la quale verranno esaminate nel dettaglio le contestazioni avanzate dalla proprietà.

Soddisfazione è stata espressa dal collegio difensivo della struttura. L’avvocato Ignazio Tranquilli, componente del pool legale che assiste la Sonrisa, ha parlato di “uno spiraglio di giustizia” in quello che ha definito un clima di particolare accanimento amministrativo nei confronti dell’attività.

Il Grand Hotel La Sonrisa è diventato negli anni uno dei luoghi simbolo delle cerimonie in Campania, grazie anche alla popolarità televisiva ottenuta con il programma dedicato ai ricevimenti e agli eventi organizzati nella struttura.