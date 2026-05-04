Si ribalta sull'A2 e resta incastrato tra le lamiere

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 11 lungo la carreggiata sud, al chilometro 37, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro si è improvvisamente ribaltato, finendo di traverso sulla sede stradale.

La dinamica dell’incidente è al momento al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di stabilire se il ribaltamento sia stato causato da un problema tecnico, da un improvviso ostacolo o da una perdita di controllo del mezzo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con rapidità e precisione per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo deformato dall’impatto. Le operazioni di estrazione si sono rivelate particolarmente delicate e hanno richiesto l’utilizzo di attrezzature specifiche.

Una volta liberato, l’autista è stato affidato al personale sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione.

Oltre al soccorso del ferito, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area, per evitare ulteriori rischi alla circolazione e agli altri automobilisti.

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato, con disagi per la circolazione durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.