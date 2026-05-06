Si mette alla finestra, prende la mira e spara ai carabinieri

Gli investigatori stanno valutando il contesto dell’episodio e le possibili motivazioni

Un episodio grave avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2024 a Napoli ha visto esplodere colpi d’arma da fuoco contro una caserma dei Carabinieri situata in Corso Garibaldi, nell’area della caserma Borgoloreto. Secondo quanto ricostruito, sarebbero stati esplosi colpi di fucile contro l’ingresso principale della struttura militare, con un proiettile che si è conficcato sulla facciata esterna del presidio. L’episodio si è verificato in una zona centrale e densamente abitata della città, considerata strategica per il controllo del territorio.

Le indagini hanno portato all’arresto di Vincenzo Fortunato, 19 anni, originario del quartiere Barra. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di detenzione e porto abusivo di armi e danneggiamento.

Gli investigatori stanno valutando il contesto dell’episodio e le possibili motivazioni, che restano al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’azione è stata interpretata come un gesto di particolare gravità, diretto contro un presidio delle forze dell’ordine impegnato nel contrasto alla criminalità in un’area complessa del territorio cittadino.