Sequestrato cantiere in Costiera: è della villa di Sting

denunciato l’amministratore unico della ditta incaricata degli interventi

Controlli dei Carabinieri in una villa di lusso a Massa Lubrense appartenente a Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, storico leader dei The Police. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno sequestrato il cantiere allestito all’esterno della proprietà dopo aver riscontrato numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri del Nil avrebbero accertato diverse irregolarità legate alla tutela dei lavoratori impegnati nei lavori di ristrutturazione e manutenzione della villa, una residenza molto nota nella penisola sorrentina.

Per questo motivo è stato denunciato l’amministratore unico della ditta incaricata degli interventi. Nei confronti dell’impresa sono state inoltre elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 26mila euro.

Secondo quanto emerso dai controlli, tra le principali criticità contestate figurano l’assenza di adeguate impalcature, la mancanza di parapetti di protezione, l’omessa organizzazione della viabilità interna al cantiere e la mancata recinzione dell’area interessata dai lavori.

I militari hanno quindi disposto il sequestro del cantiere esterno della villa, un’area di circa mille metri quadrati comprensiva anche dei terrazzi panoramici della proprietà.

All’imprenditore sono state impartite specifiche prescrizioni che dovranno essere eseguite entro cinque giorni per consentire il ripristino delle condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.