Scuole, ecco le date d'inizio del prossimo anno

Il provvedimento riguarda l’intero sistema scolastico regionale

La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027, fissando il ritorno in classe degli studenti per il prossimo 15 settembre. La decisione è stata adottata dalla Giunta regionale, che ha definito ufficialmente le date di avvio e conclusione delle attività didattiche per tutte le scuole del territorio campano. Secondo quanto stabilito dal nuovo calendario, le lezioni termineranno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno 2027.

Il provvedimento riguarda l’intero sistema scolastico regionale e consentirà agli istituti di programmare per tempo attività didattiche, organizzazione interna e periodi di sospensione previsti durante l’anno.

La definizione del calendario arriva in una fase particolarmente delicata per il mondo della scuola campana, anche alla luce del recente confronto istituzionale sul piano di dimensionamento scolastico tra Regione e Ministero dell’Istruzione e del Merito.