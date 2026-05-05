Scuole chiuse per la visita del Papa a Napoli

Il percorso del Pontefice interesserà diverse arterie cittadine, con conseguenti limitazioni alla viabilità

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di venerdì 8 maggio 2026, in concomitanza con la visita pastorale di Papa Leone XIV. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e rientra nel piano straordinario di sicurezza predisposto in vista dell’arrivo del Pontefice, atteso in città per una serie di appuntamenti che richiameranno migliaia di fedeli. Il percorso papale interesserà alcune delle principali strade e piazze del capoluogo, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità urbana.

Proprio per questo, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario limitare gli spostamenti di studenti, insegnanti e personale scolastico, evitando che il traffico già intenso possa subire ulteriori congestionamenti. La presenza di blocchi stradali, deviazioni e divieti di transito lungo i percorsi interessati dall’evento renderebbe infatti complessa la normale organizzazione delle attività didattiche.

La chiusura delle scuole ha anche una funzione preventiva rispetto ai servizi collegati al mondo scolastico. Il trasporto degli studenti, sia pubblico che privato, potrebbe risultare fortemente rallentato o in alcuni casi impossibile, mentre anche la distribuzione dei pasti nelle mense scolastiche rischierebbe di subire disservizi a causa delle limitazioni logistiche.

Inoltre, la decisione punta a garantire un maggiore livello di sicurezza complessiva, riducendo la presenza contemporanea di grandi flussi di persone – studenti da un lato e fedeli dall’altro – in aree della città particolarmente sensibili. In questo modo sarà più agevole per le forze dell’ordine gestire l’ordine pubblico e assicurare lo svolgimento ordinato degli eventi previsti.

L’ordinanza si inserisce in un quadro più ampio di misure organizzative che coinvolgono trasporti, viabilità e servizi pubblici, tutte finalizzate a rendere più fluida e sicura una giornata che si preannuncia di grande partecipazione. L’arrivo di Papa Leone XIV rappresenta infatti un momento significativo per la città, sia dal punto di vista religioso che istituzionale, e richiede una pianificazione attenta per conciliare le esigenze dei cittadini con quelle legate all’evento.