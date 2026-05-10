Scricchiola un palazzo, evacuate 22 persone a Boscoreale

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

Momenti di paura nella notte a Boscoreale, dove una palazzina è stata sgomberata per il rischio di crollo. Otto famiglie, per un totale di 22 persone, hanno dovuto lasciare in fretta le proprie abitazioni dopo che all’interno dell’edificio erano stati avvertiti forti scricchiolii provenienti dalle pareti della struttura. L’edificio, secondo quanto emerso, era interessato da lavori di riqualificazione quando i residenti hanno iniziato a percepire rumori anomali e segnali ritenuti potenzialmente pericolosi. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno effettuato le prime verifiche sul posto.

A seguito degli accertamenti preliminari, il sindaco di Boscoreale, Pasquale Lauro, ha firmato un’ordinanza urgente disponendo lo sgombero cautelativo dell’intero stabile e il divieto di accesso all’edificio per motivi di sicurezza.

Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha assicurato il massimo monitoraggio dell’evolversi della situazione. In una nota diffusa dalla Prefettura viene sottolineato che il provvedimento è stato adottato “a tutela della pubblica e privata incolumità”.

Le 22 persone coinvolte hanno lasciato gli appartamenti nel corso della notte trovando autonoma sistemazione presso parenti o altre strutture.

Nel frattempo sono in corso ulteriori verifiche tecniche per accertare la reale stabilità dell’edificio e comprendere se i lavori di ristrutturazione possano aver avuto un ruolo nell’insorgere delle criticità strutturali segnalate dai residenti.

L’area resta sotto osservazione mentre i tecnici proseguono gli accertamenti necessari a stabilire eventuali rischi e le possibili misure da adottare per la messa in sicurezza dello stabile.