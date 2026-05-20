Scoppia l'estate, ora si va oltre i 30 gradi

Poi l’alta pressione potrebbe iniziare a perdere forza sul suo bordo orientale, favorendo un graduale calo delle temperature

L’anticiclone subtropicale è pronto a espandersi sull’Europa occidentale e centrale, portando condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature anche in Italia. A delineare il quadro meteo dei prossimi giorni è Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo. Secondo le previsioni, già da mercoledì l’alta pressione si estenderà dalla Penisola Iberica verso la Francia, raggiungendo entro il weekend anche il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte dell’Europa centrale. Il risultato sarà una fase caratterizzata da cielo in prevalenza sereno e clima via via più caldo.

In Spagna sono attesi valori tipicamente estivi, con punte di 36-37 gradi tra Andalusia e Portogallo e temperature fino a 34 gradi a Madrid. In Francia, tra venerdì e sabato, si potranno registrare 32-33 gradi a Tolosa, mentre all’inizio della prossima settimana si prevedono massime fino a 30-32 gradi anche a Parigi. Temperature elevate sono previste inoltre a Bruxelles, Amsterdam e Londra, con valori intorno ai 30 gradi.

L’anticiclone coinvolgerà anche l’Italia, dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato per gran parte della settimana, salvo qualche locale fenomeno su Alpi, Prealpi e aree interne appenniniche.

Nel fine settimana le temperature massime raggiungeranno i 28-32 gradi in Pianura Padana e i 27-30 gradi nelle aree interne del Centro e del Sud. Secondo le stime di 3BMeteo, si potranno toccare:

32 gradi a Milano

31 gradi a Torino e Roma

30 gradi a Bologna, Verona e Firenze

29 gradi a Napoli e Udine

28 gradi a Foggia

Caldo anche in montagna: a circa 2000 metri sulle Alpi si potranno registrare temperature comprese tra 17 e 19 gradi, in netto contrasto con il freddo e le nevicate osservate nei giorni scorsi.

Le proiezioni indicano che l’apice dell’ondata di caldo potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, soprattutto al Centro-Nord, con possibili picchi di 32-35 gradi in Val Padana e oltre 30 gradi nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna.

Da metà della prossima settimana, però, l’alta pressione potrebbe iniziare a perdere forza sul suo bordo orientale, favorendo un graduale calo delle temperature e un ritorno dell’instabilità atmosferica.