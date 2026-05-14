Scoperto con un mini-arsenale nella controsoffittatura

I carabinieri hanno quindi deciso di effettuare un blitz nell’abitazione

Un piccolo arsenale nascosto nella controsoffittatura di casa è stato scoperto dai Carabinieri a Castel Volturno, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi clandestine e ricettazione. In manette è finito Alfonso Villella, residente del posto e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dai militari della stazione di Varcaturo, che da tempo monitoravano i movimenti dell’uomo.

I carabinieri hanno quindi deciso di effettuare un blitz nell’abitazione del 45enne, avviando una perquisizione che ha portato alla scoperta delle armi e delle munizioni nascoste all’interno di una scatola di legno occultata nella controsoffittatura dell’appartamento.

Tra il materiale sequestrato figura una pistola semiautomatica Colt calibro 45 con matricola abrasa, elemento che la rende un’arma clandestina. Insieme alla pistola sono stati trovati anche una culatta Colt Government modello Delta Elite Auto con canna calibro 10, diversi serbatoi e numerose munizioni.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato tre caricatori per cartucce calibro 10, due serbatoi per munizioni calibro 45, 43 cartucce a palla blindata calibro 10, 41 cartucce calibro 45 e altre cinque munizioni calibro 38.

L’intero arsenale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto agli accertamenti balistici del caso per verificare l’eventuale utilizzo delle armi in episodi criminali avvenuti sul territorio.

Al termine delle formalità di rito, Alfonso Villella è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.