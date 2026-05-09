Scippo in Metro, bloccati dalla Polfer mentre scappa

la Polizia Ferroviaria ha arrestato tre persone nel corso di distinte operazioni

Nell’ambito dei controlli straordinari del servizio “Stazioni Sicure”, la Polizia Ferroviaria ha arrestato tre persone nel corso di distinte operazioni svolte tra il 2 e il 4 maggio. Il primo intervento ha riguardato un 34enne che, durante un controllo effettuato dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, ha esibito un documento di identità risultato poi falso a seguito degli accertamenti. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per il possesso di documenti di identificazione contraffatti.

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio del 4 maggio alla stazione metropolitana Vanvitelli. Gli agenti hanno notato un 46enne salire a bordo di un convoglio e avvicinarsi a un viaggiatore. Dopo averlo spinto, l’uomo si è impossessato del cellulare della vittima, allontanandosi rapidamente dal treno. È stato però immediatamente bloccato dai poliziotti, che lo hanno trovato in possesso del telefono appena sottratto, procedendo così all’arresto per furto con strappo.

Infine, nella mattinata di giovedì, presso la stazione di Napoli Centrale, la Polfer ha controllato un 45enne risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso nel 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo deve scontare una pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per tentata estorsione.

Al termine delle verifiche, anche quest’ultimo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre proseguono i servizi di controllo nelle principali stazioni ferroviarie della Campania per garantire la sicurezza dei viaggiatori.