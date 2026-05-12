Scippa una turista, due persone lo bloccano e lo consegnano alla polizia

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha consentito di fermare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva

Blitz della Polizia di Stato nel quartiere Chiaia durante i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Napoli in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri nell’area di piazza Carolina. Nel corso delle operazioni è stato arrestato un 21enne con precedenti di polizia, anche specifici, accusato di rapina.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano in via Chiaia, hanno notato due uomini intenti a bloccare un giovane. I due cittadini hanno raccontato ai poliziotti che poco prima il ragazzo avrebbe aggredito una donna, strattonandola e riuscendo a sottrarle un orologio.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha consentito di fermare il presunto responsabile e recuperare la refurtiva, trovata ancora in suo possesso.

Il 21enne è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina, mentre l’orologio è stato restituito alla legittima proprietaria.

L’episodio si inserisce nel piano di controlli rafforzati predisposto nelle aree della movida e nei punti maggiormente frequentati del centro cittadino, con l’obiettivo di contrastare furti, rapine e altri reati predatori.