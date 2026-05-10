Schianto contro un muro a Boscoreale, Giuseppe muore a 24 anni

Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti anche due amici

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Boscoreale, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane di 24 anni. La vittima è Giuseppe Vangone, residente a Torre Annunziata. L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Settetermini. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, la Fiat Panda sulla quale viaggiavano il 24enne e altri due amici avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro un muro ai margini della carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dello schianto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma per Giuseppe Vangone non c’è stato nulla da fare: il giovane sarebbe morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Feriti anche gli altri due occupanti della vettura, un ragazzo di 22 anni e uno di 20 anni, anch’essi residenti a Torre Annunziata. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in condizioni giudicate gravi: il 22enne è ricoverato presso l’Ospedale del Mare, mentre il 20enne si trova al Ospedale San Leonardo.

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità di Torre Annunziata, dove il 24enne era molto conosciuto. Intanto i carabinieri proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.