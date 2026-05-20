Scale mobili della Circumvesuviana rotte da mesi, non ci sono i pezzi di ricambio

La fermata di piazza Garibaldi rappresenta uno snodo importante

Disagi alla stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi, a Napoli, dove le scale mobili risultano ferme da oltre un mese. A denunciarlo è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania, secondo cui il guasto sarebbe legato all’attesa dei pezzi di ricambio necessari per il ripristino degli impianti.

Il blocco delle scale mobili sta creando difficoltà ai numerosi utenti che ogni giorno utilizzano la linea ferroviaria gestita da Eav, in particolare pendolari, studenti, turisti, anziani e donne con bambini piccoli. Le criticità riguardano soprattutto l’accessibilità della stazione, che, secondo Assoutenti, non sarebbe adeguatamente fruibile da persone con disabilità motoria costrette in sedia a rotelle.

La fermata di piazza Garibaldi rappresenta uno snodo importante della Circumvesuviana, utilizzata quotidianamente da migliaia di viaggiatori diretti verso i comuni vesuviani e la penisola sorrentina.

«Le scale mobili della Circumvesuviana di piazza Garibaldi sono inutilizzabili da circa un mese, in attesa di pezzi di ricambio» ha dichiarato Capasso. «In una stazione già non accessibile ai disabili motori con carrozzina, il mancato funzionamento degli impianti rappresenta un forte disagio soprattutto per anziani e turisti. Per una città a vocazione turistica non è certamente un buon biglietto da visita».

Assoutenti Campania ha inoltre chiesto un intervento più ampio per migliorare le condizioni della stazione, segnalando situazioni di degrado e criticità infrastrutturali. L’associazione ha ribadito di proseguire il monitoraggio del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di segnalare problemi e contribuire al miglioramento dei servizi destinati ai cittadini.