Sasso lanciato contro il bus pieno di passeggeri

L’autista del mezzo ha immediatamente fermato la corsa per verificare i danni

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Via Arenaccia, dove un autobus dell’ANM è stato colpito da un oggetto lanciato violentemente dall’esterno mentre era in servizio lungo la linea R5. L’episodio si è verificato intorno alle 23.35 nei pressi dell’incrocio con via Colonnello Lahalle. Secondo una prima ricostruzione, contro il mezzo sarebbe stato scagliato un oggetto non ancora identificato, probabilmente un sasso, che ha mandato in frantumi uno dei vetri del bus provocando grande spavento tra i passeggeri e l’autista.

Solo per caso non si sono registrati feriti. L’oggetto, infatti, avrebbe potuto colpire direttamente le persone presenti a bordo, trasformando l’episodio in una tragedia.

L’autista del mezzo ha immediatamente fermato la corsa per verificare i danni e cercare di tranquillizzare i numerosi utenti presenti sul bus, costretti poi a proseguire il viaggio con altri mezzi dopo essere rimasti appiedati.

Secondo quanto riferito, la conducente avrebbe seguito tutte le procedure previste dai protocolli aziendali, restando sul posto per diverso tempo in attesa dei soccorsi e dell’assistenza necessaria prima di poter rientrare in deposito a notte inoltrata.

L’ennesimo episodio di violenza ai danni del trasporto pubblico riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli operatori e dei passeggeri nella città di Napoli. Cresce infatti la richiesta di maggiori controlli e interventi a tutela dell’ordine pubblico, soprattutto nelle aree considerate più esposte a episodi di vandalismo e aggressioni contro autobus e mezzi pubblici.