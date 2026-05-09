Rubano orologi di lusso in Costa Azzurra, tre arresti a Napoli e provincia

viene contestata anche l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di alta gamma sul territorio francese

Tre persone, due uomini e una donna tra i 50 e i 55 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver tentato il furto di un orologio di lusso del valore di circa 200.000 euro ai danni di un turista russo. L’episodio risale al 21 aprile 2025 e sarebbe avvenuto nella città di Cannes, nel sud della Francia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ai tre viene contestata anche l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di orologi di alta gamma sul territorio francese, con particolare riferimento alla zona della Costa Azzurra, da tempo interessata da episodi analoghi.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Napoli su richiesta delle autorità francesi nell’ambito di un’indagine congiunta. Gli arrestati sono stati individuati e fermati presso le rispettive abitazioni, situate nei comuni di Napoli e Casoria.

Al termine delle procedure di rito, i due uomini sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre la donna è stata condotta nella casa circondariale femminile di Secondigliano.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione internazionale tra il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Napoli e la Polizia francese, impegnati nel contrasto ai furti e alle rapine di orologi di lusso che si registrano con crescente frequenza nella regione della Costa Azzurra.