Ruba gioielli e nella fuga investe una donna

La descrizione dettagliata fornita dalla vittima ha permesso di identificare senza dubbi i monili recuperati dagli agenti

Un’indagine nata da un incidente stradale ha permesso di recuperare preziosi sottratti a una donna anziana vittima di una truffa e di individuare la persona che ne era in possesso. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale, che ha ricostruito l’intera vicenda grazie a una serie di accertamenti incrociati. Tutto è iniziato con l’intervento degli agenti dell’Infortunistica Stradale per un sinistro che aveva coinvolto un motociclista e un pedone. Durante i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, gli operatori hanno rinvenuto diversi gioielli avvolti in un panno, procedendo immediatamente al loro sequestro e alla catalogazione del materiale recuperato.

Le successive verifiche, supportate dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza, dalle testimonianze raccolte e dal monitoraggio degli spostamenti del conducente della moto, hanno consentito di accertare che i preziosi erano caduti proprio dal motociclista nel momento dell’impatto. L’uomo, infatti, era finito a terra riportando alcune ferite.

L’attività investigativa, svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, si è poi intrecciata con gli accertamenti portati avanti dagli agenti del Commissariato Arenella. In quel contesto era stata raccolta la denuncia di una donna anziana che aveva segnalato il furto dei propri gioielli attraverso un raggiro. La descrizione dettagliata fornita dalla vittima ha permesso di identificare senza dubbi i monili recuperati dagli agenti come quelli sottratti alla donna.

Nel corso delle verifiche legate all’incidente, inoltre, è emerso che il motociclista guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada, che punisce la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, i gioielli sono stati recuperati e potranno essere restituiti alla legittima proprietaria, chiudendo positivamente una vicenda che aveva causato grande preoccupazione alla vittima della truffa.