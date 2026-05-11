Rischio epatite, chiuso ristorante in Costiera

Le autorità sanitarie hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica del caso e verificare eventuali criticità igieniche

A Sorrento è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di un ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie, dopo un intervento di controllo scattato a seguito di una segnalazione sanitaria relativa a un caso di epatite virale A. Secondo quanto riferito, la segnalazione è partita dall’Asl Napoli 2, che ha indicato un possibile collegamento tra l’infezione e il consumo di frutti di mare avvenuto lo scorso 30 aprile presso il locale e, più in generale, nell’ambito di un’attività di monitoraggio straordinario attivata dalla Regione Campania per la prevenzione del virus dell’epatite A.

A seguito delle verifiche, il dirigente comunale di Sorrento, Graziano Maresca, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura immediata del ristorante situato in via Nastro Verde e la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Le autorità sanitarie hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica del caso e verificare eventuali criticità igieniche all’interno della struttura. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli straordinari sul territorio per prevenire la diffusione di infezioni alimentari e tutelare la salute pubblica.