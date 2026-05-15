Riecco l'Allerta Meteo, rischio nubifragi fino a domani

sono previsti venti forti provenienti dai quadranti occidentali

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani, sabato 16 maggio, su tutto il territorio regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale in merito all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali sparsi, che in alcune aree potranno risultare anche di forte intensità a scala locale. I fenomeni saranno caratterizzati da elevata incertezza e rapida evoluzione, con possibili variazioni improvvise nel corso della giornata.

Oltre alle precipitazioni, sono previsti venti forti provenienti dai quadranti occidentali, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative. Il mare risulterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Non si escludono inoltre episodi di grandine e intensa attività elettrica, con fulmini in grado di provocare danni a coperture, alberature e strutture esposte. La Protezione civile raccomanda massima prudenza negli spostamenti e attenzione alle condizioni meteo in rapido cambiamento.