Ricorso respinto, il dimensionamento scolastico si farà

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il sistema adottato risulti coerente con i principi indicati

Il contenzioso sul piano di dimensionamento scolastico in Campania si chiude definitivamente con una decisione del Consiglio di Stato, che ha confermato la piena legittimità dell’impianto previsto, respingendo il ricorso presentato dalla Regione. La controversia vedeva contrapposta la Regione Campania al Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito delle misure collegate al piano di interventi finanziati dal PNRR. Al centro del ricorso, il dimensionamento della rete scolastica sul territorio regionale.

Nella sentenza, i giudici amministrativi hanno evidenziato come l’istruttoria svolta abbia permesso di accertare l’infondatezza delle tesi sostenute dalla Regione Campania, confermando così le precedenti decisioni cautelari già assunte in materia.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il sistema adottato risulti coerente con i principi indicati dalla Corte Costituzionale, richiamati anche dalla stessa Regione a sostegno del proprio ricorso, in particolare nella sentenza n. 233 del 22 dicembre 2023.

La decisione chiude quindi il contenzioso dando ragione all’amministrazione centrale e consolidando l’impostazione del Ministero per quanto riguarda l’organizzazione della rete scolastica.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha accolto con favore la pronuncia del Consiglio di Stato, sottolineando come essa abbia “messo definitivamente ordine” nella vicenda legata al piano di dimensionamento scolastico.

Il ministro ha inoltre ribadito l’impegno del dicastero a proseguire nel lavoro di attuazione delle misure previste, con l’obiettivo di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico su tutto il territorio nazionale.