Restituita statua rubata in chiesa oltre 40 anni fa

l’opera sarebbe stata venduta attraverso diversi passaggi commerciali

Era stata trafugata il 15 novembre 1984 e, dopo oltre quarant’anni, sarà restituita alla chiesa del Santissimo Salvatore di Cava de’ Tirreni una scultura lignea policroma settecentesca raffigurante una coppia di teste di cherubini. La riconsegna avverrà questo pomeriggio alle 19, in esecuzione di un decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L’opera sarà restituita dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.

La scultura, in origine parte della decorazione della statua della Madonna del Rosario custodita nella chiesa del Salernitano, era stata al centro di un lungo e complesso percorso di traffico internazionale di beni artistici.

Secondo le indagini, l’opera sarebbe stata venduta attraverso diversi passaggi commerciali: prima arrivata in una casa d’aste di Monaco di Baviera, in Germania, poi acquistata da un antiquario di Piano di Sorrento, che l’avrebbe successivamente ceduta a un cittadino statunitense, in assenza della necessaria licenza di esportazione.

L’attività investigativa ha consentito il recupero del bene, passato anche attraverso il sequestro operato dalle autorità competenti. La scultura era stata infine restituita dagli Stati Uniti alle autorità italiane, con consegna al Console Generale d’Italia a New York lo scorso 21 ottobre.

Il rientro dell’opera rappresenta la conclusione di un lungo percorso giudiziario e investigativo che ha permesso di riportare in Italia un importante bene storico-artistico trafugato decenni fa.