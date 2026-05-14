Raid contro un giovane: in quattro con pistole e mazze da baseball

La brutale aggressione sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza

Paura e tensione nella serata di ieri a Orta di Atella, dove un violento agguato ha seminato il panico tra residenti e commercianti del centro cittadino. L’episodio si è verificato intorno alle 20 in via Diaz. Secondo le prime ricostruzioni, quattro uomini sarebbero arrivati a bordo di un’auto per poi scendere armati di mazze da baseball. Poco dopo sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d’arma da fuoco, facendo precipitare la situazione nel caos.

La vittima, un giovane del posto, avrebbe tentato una disperata fuga lungo via Chiesa nel tentativo di sottrarsi agli aggressori, trovando rifugio all’interno di un locale della zona. I quattro uomini, però, lo avrebbero raggiunto pochi istanti dopo, colpendolo violentemente davanti a numerosi presenti.

La brutale aggressione sarebbe stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, immagini che potrebbero ora risultare fondamentali per le indagini.

Secondo quanto emerso, anche nei pressi del locale sarebbe stato udito un ulteriore sparo. Gli investigatori non escludono che il giovane possa essere stato raggiunto da un proiettile durante l’agguato.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Frattamaggiore. Nonostante le ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marcianise, coordinati dal capitano Daniele Petruccelli, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

Sul luogo dell’aggressione è arrivato anche il sindaco Antonino Santillo, che già nei mesi scorsi aveva espresso forte preoccupazione per l’aumento di episodi legati alla criminalità e allo spaccio di droga nella zona, chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni e un rafforzamento dei controlli sul territorio.