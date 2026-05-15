Raffica di coltellate di una donna al compagno

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata

Dramma all’alba in un appartamento di Ostia, sul litorale romano, dove un uomo è rimasto gravemente ferito al termine di una violenta lite domestica. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Grassi, dove i medici hanno riscontrato diverse ferite da arma da taglio, tra cui una particolarmente profonda al torace. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai sanitari, sarebbe in pericolo di vita.

Per l’accaduto i carabinieri hanno arrestato la compagna della vittima, una donna romana gravemente indiziata del reato di tentato omicidio. Dopo le formalità di rito è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Stando alle prime ricostruzioni investigative, l’episodio sarebbe maturato all’interno dell’abitazione della coppia al culmine di un acceso litigio. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stata la madre dell’uomo, presente in casa al momento del ferimento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Ostia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Durante i rilievi tecnico-scientifici effettuati nell’appartamento dai militari del Gruppo di Ostia è stato rinvenuto anche un coltello da cucina sporco di sangue, ora sottoposto agli esami degli investigatori.