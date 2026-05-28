Provano a svaligiare la cassaforte del forno crematorio

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito approfittando delle ore notturne

Nella notte tra ieri e oggi, alcuni sconosciuti hanno tentato un’irruzione negli uffici dell’impianto di cremazione del Comune di Napoli, cercando di forzare la cassaforte intelligente presente all’interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito approfittando delle ore notturne, probabilmente con un’azione pianificata. Il colpo, però, non è andato a buon fine: la cassaforte non è stata aperta e il tentativo di scasso è stato interrotto, costringendo gli autori a fuggire precipitosamente.

Nel corso della fuga, i responsabili avrebbero abbandonato sul posto alcuni attrezzi utilizzati per il tentativo di effrazione e un’autovettura, elementi che sono ora al centro degli accertamenti degli investigatori e potrebbero risultare utili per risalire alla loro identità.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche. Le operazioni di sopralluogo e rilievo tecnico sono state affidate al Nucleo Investigativo di Napoli, impegnato nella raccolta di tracce e nella ricostruzione precisa della dinamica del tentato furto.

Gli inquirenti stanno ora analizzando ogni elemento utile, incluse eventuali immagini di videosorveglianza della zona e i reperti lasciati sul posto, per individuare i responsabili e capire se si tratti di un’azione isolata o collegata ad altri episodi simili avvenuti sul territorio. Le indagini sono tuttora in corso.