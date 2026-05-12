Prende in ostaggio la fidanzata, la porta in una zona solitaria e la picchia

Le indagini hanno fatto emergere anche un presunto quadro di violenze reiterate nel tempo

È stato arrestato a Verona e trasferito in carcere Luigi Luserta, giovane originario del Casertano, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della sua ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio principale contestato risale alla notte del 5 aprile, al termine di una serata nel centro di Caserta. La giovane avrebbe raccontato di essere stata costretta a salire in auto e poi portata in una zona isolata della provincia, dove sarebbe stata aggredita violentemente.

La ragazza, assistita dall’avvocata Manuela Palombi, si era poi recata al pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta, dove i medici avevano riscontrato un trauma cranico, ecchimosi ed escoriazioni compatibili con una violenta aggressione.

Le indagini hanno fatto emergere anche un presunto quadro di violenze reiterate nel tempo: la giovane avrebbe riferito agli investigatori di episodi precedenti caratterizzati da aggressioni fisiche, insulti, minacce e comportamenti intimidatori, che si sarebbero susseguiti per mesi.

Spaventata per la propria incolumità, la vittima avrebbe deciso solo recentemente di denunciare.

Luigi Luserta è il figlio di Antonio Luserta, imprenditore del settore estrattivo già arrestato nelle scorse settimane dopo il ritrovamento di armi e droga nell’abitazione di famiglia.