Porta via i soldi della pensione al padre per comprarsi la droga

l’uomo avrebbe rincorso il genitore, che stava camminando lentamente, per costringerlo a consegnargli denaro

Ancora violenze e richieste di denaro ai danni dei genitori anziani. I carabinieri della Compagnia Poggioreale hanno arrestato un 39enne nel quartiere orientale di Napoli con le accuse di evasione, maltrattamenti in famiglia ed estorsione. A far scattare l’intervento è stata la madre dell’uomo, che ha chiesto aiuto ai militari. I carabinieri sono intervenuti in viale Ernest Hemingway, dove il 39enne – già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati alla droga – aveva poco prima inseguito il padre anziano.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rincorso il genitore, che stava camminando lentamente, per costringerlo a consegnargli denaro. Dopo averlo afferrato, lo avrebbe riportato in casa con l’obiettivo di ottenere i soldi necessari per acquistare stupefacenti.

Le indagini hanno fatto emergere un quadro più ampio di vessazioni: episodi ripetuti di maltrattamenti ed estorsioni ai danni dei genitori, entrambi settantenni, costretti a consegnare il denaro della pensione, spesso accompagnando il figlio fino agli incontri con il pusher.

Accertate le responsabilità, per il 39enne sono scattate le manette. L’uomo è stato trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.