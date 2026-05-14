Poliziotti aggrediti da una donna dopo Savoia-Scafatese, arresto e denuncia

Avrebbe colpito un poliziotto utilizzando l’asta di una bandiera durante alcuni momenti concitati legati al deflusso dei tifosi

Momenti di tensione al termine della sfida tra Savoia e Scafatese, gara valida per la “poule scudetto” del campionato di Serie D, disputata allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Il bilancio degli incidenti avvenuti nel post partita è di un arresto e una denuncia da parte della polizia. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato oplontino, impegnati nel servizio di ordine pubblico predisposto per l’incontro, sono intervenuti a seguito di un’aggressione avvenuta all’esterno dell’impianto sportivo subito dopo il fischio finale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, una donna avrebbe colpito un poliziotto utilizzando l’asta di una bandiera durante alcuni momenti concitati legati al deflusso dei tifosi. Gli operatori sono quindi intervenuti per fermarla e riportare la situazione sotto controllo.

Durante le fasi dell’intervento, il marito della donna, un uomo di 56 anni, vedendo la consorte coinvolta nell’azione delle forze dell’ordine, avrebbe reagito scagliandosi contro gli agenti e strattonando uno dei poliziotti presenti sul posto.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, invece, è stata denunciata in concorso per gli stessi reati. L’episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante gli scontri successivi alla partita.