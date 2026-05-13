Più forze dell'ordine contro i minori armati davanti ai McDonald's

è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree considerate più sensibili

Presidi fissi delle forze dell’ordine saranno attivati nelle aree di Porta Nolana e Porta Capuana dopo i recenti episodi di violenza che hanno scosso Napoli. La decisione è stata assunta nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito oggi in Prefettura e presieduto dal prefetto Michele di Bari. Il vertice è stato convocato alla luce degli ultimi fatti di sangue avvenuti in città, tra cui l’omicidio consumato il 10 maggio nella zona di Porta Capuana e il grave ferimento di un ragazzo di 14 anni, accoltellato da un 15enne nei pressi del McDonald's di piazza Municipio.

Alla riunione hanno partecipato anche l’assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu, il comandante provinciale dei Carabinieri Biagio Storniolo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Carmine Virno, il vice questore vicario Alfredo Carosella e il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito.

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree considerate più sensibili del centro cittadino. Per questo motivo è stata decisa l’istituzione di un presidio fisso che pattuglierà stabilmente le zone di Porta Nolana e Porta Capuana. Nel caso di Porta Nolana, il dispositivo si affiancherà anche alla presenza dell’Esercito Italiano già impegnato nell’Operazione Strade Sicure.

Particolare attenzione è stata dedicata anche a Piazza Municipio, dove lo scorso 9 maggio un 14enne è stato ferito con diverse coltellate all’addome al termine di una lite scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per uno “sguardo di troppo”.

Per questa zona è stato disposto un incremento dei pattugliamenti e delle operazioni ad “alto impatto”, con una presenza più frequente delle forze di polizia nelle ore maggiormente frequentate dai giovani.

Al vertice hanno preso parte anche i responsabili dei punti vendita McDonald's di piazza Municipio, Galleria Umberto I, Fuorigrotta, Piazza Garibaldi, via Argine e Licola, che si sono impegnati a rafforzare la vigilanza privata davanti ai locali, potenziare i sistemi di videosorveglianza e migliorare il decoro delle aree esterne.