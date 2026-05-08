Pitbull agonizzante trovata in strada

la cagnolina versava in uno stato di forte debilitazione e necessitava di cure immediate

A Marano, in provincia di Napoli, una giovane ragazza ha rinvenuto una pitbull regolarmente microchippata in condizioni gravissime: immobile, stremata e ricoperta di ferite. L’intervento dei carabinieri e del servizio veterinario ha consentito il soccorso immediato dell’animale e il suo trasferimento urgente presso una struttura veterinaria della zona.

Secondo quanto ricostruito, la cagnolina versava in uno stato di forte debilitazione e necessitava di cure immediate. I tentativi di confronto con i proprietari non avrebbero portato a risultati concreti: questi avrebbero liquidato la situazione affermando che l’animale “scappasse continuamente”.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato duramente l’accaduto e annunciato attenzione sul caso.

«Un cane microchippato che vaga ferito e denutrito non è un cane che scappa, ma una vittima di una gestione inaccettabile – ha dichiarato –. Non è tollerabile possedere un animale e lasciarlo in condizioni di abbandono e sofferenza. Seguiremo la denuncia affinché i responsabili vengano perseguiti».

Borrelli ha inoltre sottolineato come la priorità sia ora la salute della pitbull, che sta ricevendo le cure necessarie. L’obiettivo, una volta stabilizzate le condizioni, sarà quello di individuare per l’animale una nuova famiglia in grado di garantirle assistenza e benessere.